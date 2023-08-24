Слова Шольца об Украине вызвали в Германии негодование Фото: REUTERS

Обозреватель газеты Berliner Zeitung Рут Шнеебергер рекомендовала канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать быть высокомерным.

Таким образом обозреватель отреагировала на слова канцлера ФРГ, который назвал сторонников установления мира на Украине «падшими ангелами из ада». По словам журналиста, глава немецкого правительства не вправе оскорблять противников поддержки Украины, а также сторонников урегулирования конфликта.

Как отметила Шнеебергер, Шольцу повезло, что «люди не воспринимают его слишком серьезно», иначе его оплошность привела бы к последствиям. Она рекомендовала канцлеру ФРГ в следующий раз «дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять».

Напомним, на прошлой неделе, 18 августа, Шольца освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии на центральной на площади Мюнхена. Как писал сайт KP.RU, в своем выступлении канцлер ФРГ высказался в поддержку поставок оружия Украине.