Движение судов приостановлено в проливе Дарданеллы из-за лесного пожара Фото: REUTERS

В проливе Дарданеллы в связи с лесным пожаром приостановлено движение судов в обоих направлениях, сообщает служба береговой охраны Турции.

«В связи с лесным пожаром в Чанаккале движение судов в проливе Дарданеллы с 03.00 было временно приостановлено в обоих направлениях», – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, во вторник, 22 августа, на северо-западе Турции в провинции Чанаккале разгорелся крупный лесной пожар. Власти приняли решение об эвакуации жителей одного из сел.

Для тушения пожара были задействованы специальные самолеты и вертолеты, большое количество наземных пожарных расчетов. Кроме того, было принято решение о временном перекрытии шоссе между городами Чан и Чанаккале. В регион, охваченный огнем, прибыли медики и дополнительные подразделения правоохранительных органов.