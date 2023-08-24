WSJ: советник президента США после мятежа Пригожина связывался с Ушаковым

WSJ: советник президента США Салливан после мятежа Пригожина связывался с Ушаковым Фото: REUTERS

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники заявляет, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым в июне этого года после мятежа частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина», - сказано в сообщении издания со ссылкой на американских и иностранных чиновников.

Отмечается, что советник президента США разговаривал с Ушаковым, а цель беседы заключалась в том, чтобы дать Москве понять, что Вашингтон не имел никакого отношения к мятежу.

«Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации», - отмечает издание.

Напомним, вооруженный мятеж начался в ночь на 24 июня 2023 года. Незадолго до этого Евгений Пригожин разместил в социальных сетях заявления, обвинив Вооруженные силы (ВС) РФ в якобы нанесении удара по «тыловым лагерям» компании. Министерство обороны РФ назвало такие сообщения информационной провокацией.