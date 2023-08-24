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НовостиПолитика24 августа 2023 7:00

Пушков рассказал о страхе США перед БРИКС

Сенатор Пушков: США стараются сохранить лицо, отрицая конкуренцию с БРИКС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пушков рассказал о страхе США перед БРИКС

Пушков рассказал о страхе США перед БРИКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил о страхе Вашингтона перед БРИКС, отметив, что Соединенные Штаты «пытаются сохранить лицо», выступая с заявлениями о том, что данная организация не является их геополитическим соперником.

«Однако очевидно, что БРИКС, не будучи G7, с неизбежностью будет играть геополитическую роль», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале члена Совфеда РФ.

Пушков заявил, что единодушный отказ стран - членов БРИКС и кандидатов в этот блок поддержать западные санкционные ограничения в отношении Москвы, а также призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах уже стали актами геополитики.

Напомним, накануне бразильский новостной портал UOL заявил о планах БРИКС объявить о расширении организации за счет вступления в нее пяти стран. Как сообщалось, новыми участниками организации станут Иран, Аргентина, Саудовская Аравия, а также Египет и ОАЭ.