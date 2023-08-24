Путин представил трех кандидатов на пост главы ЯНАО Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил трех кандидатов на пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

«Президент России представил в Законодательное собрание Ямала кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица ЯНАО. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев», – сказано на сайте парламента округа.

Выборы губернатора Ямала пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023. Глава региона будет избран депутатами парламента тайным голосованием из числа кандидатов, предложенных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.