Мост через реку Нылга в Удмуртии после ремонта стал еще опаснее

Не прошло месяца после ремонта моста через реку Нылга, а жители Увинского района уже жалуются на проведенные работы. Вернее на их результат, сообщает портал Udm-Info.

«Поменяли покрытие (доски на мосту), доска 50-я забита гвоздями на 80. До аварии три шага, в ночное время мост не освещается. Примите срочные меры», — написал в социальных сетях местный житель.

К нему присоединились и другие недовольные. Жители рассказали, что ремонт моста ведется уже не в первый раз, но привести его в порядок почему-то не получается.

«Деньги освоили, акт подписали, что еще нужно!»

«Вчера там были, ремонта не увидели, а доска болтается», — пишут граждане.

На жалобы селян отреагировали в пресс-службе миндортранса. Их сообщение появилось в комментариях к гневному посту:

«Устранение дефектов на мосту через р. Нылга будет выполнено на текущей неделе. Сейчас разрабатывается проект реконструкции моста через р. Нылга, в работы по реконструкции также включено устройство освещения и тротуара», — сообщили специалисты ведомства.