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НовостиОбщество24 августа 2023 7:18

Извращенец напугал общественность в Хабаровске

Мужчина следил за женщинами и детьми
Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровск огорошила новость о появлении в городе онаниста. Мужчина, не стесняясь никого, занимается самоудовлетворением днем на улицах города. Хабаровчане от произошедшего в шоке, сообщает Транссибинфо.

Первоначально подозрительного мужчину увидели в поселки имени Горького. Свидетельницей непотребных действий стала одно из жительниц улицы Воровского. По ее словам мужчина ходил кругами и мастурбировал на улице, наблюдая за несовершеннолетними. Она хотела сделать пару кадров, чтобы обнародовать их, но мужчина заметил камеру и успел сбежать. Однако его проступок все же зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые установила соседка. Удалось даже собрать небольшое описание – худенький мужчина в белой рубашке и синих джинсах.

Местные жители сообщили, что видели мужчину впервые. Сначала даже подумали, что он вор или мошенник, так как его поведение вызывало подозрения. Но потом он отметился еще на нескольких улиц. Его даже попытались поймать, но он успел сбежать.

Сейчас хабаровчане обратились в полицию, где пообещали направить патруль на его поиски.