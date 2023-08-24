Два теплохода столкнулись на Волге под Нижним Новгородом

Столкновение двух грузовых судов произошло на Волге в Нижегородской области минувшим вечером. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Авария случилась под Балахной около десяти вечера, когда было уже темно. Теплоход «Коломенский-805» с баржей следовал из села 9 Января в Москву и не смог разойтись с другим грузовым судном, шедшим из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

К счастью, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не произошло. Один из теплоходов получил повреждение якорного клюза, после чего оба участник инцидента проследовали на рейд в Балахну.

Отметим, что происшествия, связанные с речным транспортом, в последнее время не редкость. Так, несколько дней назад в Нижнем Новгороде в районе Молитовского моста столкнулись катер и яхта. На последней находилось шесть человек, включая ребенка, - все они были спасены подоспевшими сотрудниками МЧС. А месяцем ранее теплоход-толкач с двумя баржами столкнулся с воротами шлюза Городецкого гидроузла.