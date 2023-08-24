Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости, пожелав ему мира

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости республики. Политик назвал украинцев братским народом и пожелал ему мира.

«Александр Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир», – сообщается на сайте белорусского лидера.

Как отметил политик, многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении, и сегодня их «объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям». Президент призвал использовать «ценность соседства» для прекращения конфронтации, выразив готовность «сделать для этого все необходимое и даже больше».

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, как на Украине празднуют очередную годовщину независимости.