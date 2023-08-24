Силовики проводят обыски у неонацистов из «Белой масти» в Москве и Петербурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски и членов неонацистской группировки «Белая масть», рассказал источник в силовых органах.

«Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки «Белая масть», – сообщил собеседник РИА Новости.

Организация занимается привлечением радикалов, осужденных за убийства и теракт, для совершения преступлений, отмечается в сообщении. Его участники имеют связи с «Русским добровольческим корпусом»*, ультраправым объединением Wotan Jugend и основателями нацполка «Азов»*. Сами себя члены «Белой масти» называют русскими националистами.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске вынесли приговор подросткам, которые готовили теракт в «Паспортно-визовом сервисе» МВД в августе 2022 года. Оба являются участниками запрещенной в РФ террористической организации «National Socialism/White Power»*.

*Запрещенные в России террористические организации