В Белоруссии пройдут учения ОДКБ «Боевое братство – 2023» Фото: пресс-служба ОДКБ

В Белоруссии с 1 по 6 сентября состоятся учения стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство – 2023».

Как сообщается на сайте ОДКБ, в рамках маневров будут проведены учения с коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2023», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2023», спецучения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2023». Кроме того, состоятся специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023».

Уточняется, что в маневрах будут участвовать национальные контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Для участия в них заявлены более 2,5 тысячи военнослужащих и 500 единиц вооружения, военной и спецтехники.

«Основная цель проведения учений заключается в улучшении координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции», – сказано в сообщении.