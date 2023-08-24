Суд заочно приговорил Максима Каца* к восьми годам колонии за фейки о ВС России Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца* к восьми годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

"Признать Максима Евгеньевича Каца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — озвучила приговор судья Евгения Николаева.

Блогеру также запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Вместе с тем суд снял арест с денежных активов на расчетных счетах Каца. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Напомним, общественный деятель, блогер и политик Максим Кац* в октябре прошлого года был объявлен в розыск. Позже он был оштрафован на 15 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram и видео на YouTube-канале.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента