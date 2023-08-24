Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 августа 2023 8:30

Лидеры БРИКС поручили Минфинам изучить вопрос об использовании местных валют

БРИКС рассмотрит возможность запуска платежных инструментов на основе нацвалют
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лидеры БРИКС поручили главам Минфинов изучить вопрос об использовании местных валют

Лидеры БРИКС поручили главам Минфинов изучить вопрос об использовании местных валют

Фото: REUTERS

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) дали задание Министерствам финансов и Центральным банкам своих стран рассмотреть вопрос о возможности запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют. Такое заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамапоса.

«Существует глобальное движение к использованию местных валют в качестве альтернативы финансовых расчетов и альтернативных платежных систем. Как БРИКС мы готовы использовать возможности по улучшению … глобальной финансовой архитектуры», — заявил глава ЮАР, по итогам саммита БРИКС, который проходит 22–24 августа 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения, получившую название «Йоханнесбург-2». В документе, по итогам саммита, говорилось о расширении организации, в которую вступили Иран, Аргентина, Саудовская Аравия, а также Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).