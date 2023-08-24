Лидеры БРИКС поручили Минфинам изучить вопрос об использовании местных валют

Лидеры БРИКС поручили главам Минфинов изучить вопрос об использовании местных валют Фото: REUTERS

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) дали задание Министерствам финансов и Центральным банкам своих стран рассмотреть вопрос о возможности запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют. Такое заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамапоса.

«Существует глобальное движение к использованию местных валют в качестве альтернативы финансовых расчетов и альтернативных платежных систем. Как БРИКС мы готовы использовать возможности по улучшению … глобальной финансовой архитектуры», — заявил глава ЮАР, по итогам саммита БРИКС, который проходит 22–24 августа 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, лидеры стран – членов БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения, получившую название «Йоханнесбург-2». В документе, по итогам саммита, говорилось о расширении организации, в которую вступили Иран, Аргентина, Саудовская Аравия, а также Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).