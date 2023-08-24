МИД ФРГ разочарован экономическим эффектом санкций против России Фото: REUTERS

Экономические санкционные ограничение в отношении Москвы не оказывают ожидаемого эффекта на российскую экономику. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Вообще-то экономические санкции должны были бы иметь экономический эффект. Но этого не происходит», — приводит агентство DPA слова главы немецкого внешнеполитического ведомства.

Бербок считает, что украинский конфликт невозможно прекратить такими «рациональными решениями, рациональными мерами, которые принимаются среди цивилизованных правительств».

Напомним, накануне полный провал антироссийских санкционных ограничений признала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин. Как писал сайт KP.RU, по ее словам, в то время как Вашингтон выделяет огромные суммы на помощь Киеву, Россия становится богаче, а Соединенные Штаты все беднее.