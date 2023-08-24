Военный комитет ЕС усомнился в способности ВСУ прорвать оборону России Фото: REUTERS

Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер усомнился в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону российских войск.

«Неясно, сможет ли Украина восстановить полный суверенитет имеющимися средствами», — приводит издание Hasepost слова европейского генерала, который отметил, что наступление украинских войск на сегодняшний день еще не принесло результатов, а Россия тем временем контролирует примерно 17% территории Украины, прочно удерживая оборону.

Бригер отметил, что у украинской армии ограничено число бригад, призвав не надеяться на прорыв российской обороны. Он счел недостижимым успех ВСУ, по меньшей мере, в обозримом будущем.

По его словам, российские войска обладают большим количеством вооружений, а также огромным запасом резервов. «По этим пунктам Россия явно превосходит Украину», - добавил он.

Напомним, накануне бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сравнил нынешнее положение украинских войск с ситуацией, в которой оказался немецкая армия в 1944 году, когда она лишилась воздушного прикрытия. Как заявил полковник ВС США, для Украины «все кончено».