Путин: Россия использует все возможности для борьбы с голодом в мире Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступая на итоговой пресс-конференции, посвящённой прошедшему саммиту БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что российская стороны использует все свои возможности для недопущения продовольственного кризиса и борьбы с голодом в мире.

«Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием», — отметил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления российский президент также отметил, что согласовать итоговую декларацию саммита БРИКС в Йоханнесбурге стало непростой задачей, в особенности, в вопросе расширения объединения.