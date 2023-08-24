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НовостиПолитика24 августа 2023 9:08

Путин: Россия использует все возможности для борьбы с голодом в мире

РФ делает все для недопущения продовольственного кризиса в мире
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин: Россия использует все возможности для борьбы с голодом в мире

Путин: Россия использует все возможности для борьбы с голодом в мире

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступая на итоговой пресс-конференции, посвящённой прошедшему саммиту БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что российская стороны использует все свои возможности для недопущения продовольственного кризиса и борьбы с голодом в мире.

«Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием», — отметил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления российский президент также отметил, что согласовать итоговую декларацию саммита БРИКС в Йоханнесбурге стало непростой задачей, в особенности, в вопросе расширения объединения.