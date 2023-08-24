Путин обвинил страны Запада в попытках сохранения однополярного мира

Страны "Золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить однополярное устройство мира, заявил президент России Владимир Путин, выступая на 15-м саммите БРИКС. Фото: REUTERS

Страны "Золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить однополярное устройство мира, заявил президент России Владимир Путин, выступая на 15-м саммите БРИКС.

"Страны так называемого "Золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, выгоден им", – высказал мнение глава государства.

Российский лидер отметил, что современные колонизаторы пытаются решать свои проблемы за чужой счет, продолжая выкачивать ресурсы из развивающихся стран. Он также раскритиковал "радикальный неолиберализм", который навязывается западными государствами для борьбы с традиционными ценностями.

Напомним, Путин ранее назвал однополярный миропорядок, за сохранение которого выступают США, лживым и лицемерным.

Главное из речи Владимира Путина на 15 саммите БРИКС здесь на KP.RU.