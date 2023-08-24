Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет Фото: REUTERS

БРИКС, как международное объединение, не стремится ни с кем состязаться, и не противопоставляет себя другим политическим силам на международной арене. Об этом заявил, в ходе заседания в формате БРИКС+, президент России Владимир Путин.

«Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что современная политика западных стран, фактически, является тем же самым колониализмом, только упакованным в красивую обёртку из демократии, прав человека и прочего. Прикрываясь этими благими идеями, Запад стремится поддерживать однополярность мира, выкачивая ресурсы из развивающихся стран, и меняя собственные правила в угоду ситуации, в то время как БРИКС выступает за многополярную политику.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия делает всё от неё зависящее для борьбы с голодом в нуждающихся странах.