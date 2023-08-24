Аналитик Демидов: зимой Европу снова ждет газовый кризис Фото: Архив "КП"

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предрек Европе скорые проблемы с газом. Пока заполненность газовых хранилищ страны составляет более 90%. Это хороший показатель, учитывая, что общий объем около 100 миллиардов кубов. В настоящий момент закуплено примерно 92-93 миллиарда кубов газа.

- Пожалуй, один из лучших за историю результатов заполнения хранилищ. В августе, мне кажется, никогда такого не было, чтобы на 90 с лишним процентов они были заполнены, - говорит эксперт Lenta.ru.

Но подобные цифры вовсе не являются гарантией того, что Европа не столкнется с проблемами. В хорошие годы потребление составляло порядка 500 млрд кубов газа, таким образом, текущий запас покрывает меньше 20 процентов от требуемого показателя. В 2022 году было израсходовано 400-430 куб.

- Если зима будет по температуре схожа с предыдущей, 2022-2023 года, то, я думаю, что все будет в порядке, поставок из США и Катара хватит. Если же вдруг будет очень холодная зима, то будут очень большие проблемы, естественно, со стороны домохозяйств, - заключил аналитик.

Европа подсела на иглу экономической зависимости от американского СПГ (сжиженного природного газа), поставляющегося по запредельным ценам. Так, например, в декабре этого года спотовые цены на СПГ превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. Главными же покупателями американского СПГ стали Франция, Испания, Великобритания и Нидерланды, пишет Царьград.

Тем временем, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович, сказал «Известиям», что высока вероятность сотрудничества Италии и России в газовой сфере. Он выразил надежду, что в 2023 году и частично в 2024-м Италия будет закупать российский газ, пишет газета "Известия".