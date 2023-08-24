Партию гашиша стоимостью 2 млрд рублей изъяли у контрабандистов из Литвы, фото: пресс-служба ФТС

Сотрудники таможни в Ленинградской области задержали группу контрабандистов, которая пыталась ввезти на территорию России почти тонну наркотического вещества, известного как гашиш. Стоимость изъятой партии специалисты оценивают в более чем 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств таможенного контроля остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии. В оснащенном тайниками транспортном средстве обнаружены 265 полимерных пакетов с наркотическим средством», - заявили в ведомстве.

Все трое контрабандистов, которые были задержаны вместе с внушительным грузом весом 812 килограммов, оказались гражданами Литвы. Было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков).

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