Терапевт Терентьева: ночные судороги возникают из-за нехватки витамина В и железа Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-терапевт Екатерина Терентьева назвала причины ночных судорог и их симптомы. Оказывается, они возникают у людей, которые много трудятся умственно и физически. Из-за нехватки витаминов группы В и железа чаще всего недуг проявляется в ночное время. Люди испытывают дискомфорт, зуд и покалывание.

Как же облегчить страдания при ночных судорогах? Сначала необходимо помассировать ногу, чтобы согреть мышцу. Потом походить немного, а после желательно опустить конечность в теплую воду – это расслабит мышцы, и боль начнет отступать.

Следует помнить, если спазмы возникают во многих участках тела и повторяются ежедневно, то надо срочно обратиться к врачу. Если у женщин во время менструаций появились спазмы в животе, то это повод пойти к гинекологу. При больных венах на ногах - к хирургу или флебологу. После инсульта обращаемся к неврологу.

- В качестве первичных анализов можно рекомендовать биохимический анализ крови: натрий, калий, кальций, магний, мочевина, печеночные пробы, ТТГ и общий анализ крови,- советует врач «Газете.Ru».

На появление судорог влияет даже питание.

-Употребление большого количества соленых продуктов может привести к обезвоживанию и снижению уровня электролитов, что также может вызывать судороги,- рассказала врач-невролог Диана Андреева Life.

Проявляться судороги могут не только ночью, но и днем. Часто люди сталкиваются с ними в воде. Бытует мнение, что если уколоть себя в этот момент булавкой, то все пройдет.

- Если ногу в воде схватит судорога, эту булавку нужно открепить и острием уколоть ногу, но такой прием скорее может убить, нежели спасти. Нужно сразу звать на помощь, - пояснил сотрудник МЧС Дмитрий Иванов Царьграду.