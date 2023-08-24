Вице-канцлер Хабек раскритиковал спецслужбы ФРГ за оценку ситуации перед СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек раскритиковал Федеральную разведывательную службу (BND) Германии за неверные оценки ситуации перед началом специальной военной операции России на Украине.

По словам бывшего главы немецкого правительства, разведка ФРГ неверно оценила ситуацию вокруг Украины, тем временем как разведки Великобритании и США предупреждали о начале боевых действий.

Как заявил Хабек.в интервью телеканалу N-TV для книги журналиста Штефана Ламби немецкие спецслужбы сообщали, что «это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило».

Напомним, накануне глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер усомнился в способности украинских войск прорвать оборону российских войск. По его словам, российские военные прочно удерживают свои позиции.