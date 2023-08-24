Украинская актриса Адрианна Курилец объявлена в розыск в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Украинская актриса Адрианна Курилец, в отношении которой ранее в России было возбуждено уголовное дело за призывы к насилию над российскими военными, объявлена в розыск. Об этом сказано в базе розыска Министерства внутренних дел РФ.

«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», - говорится в базе ведомства.

Напомним, в мае этого года Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы. Соответствующие поручение дал глава Следкома Александр Бастрыкин, уточнив, что поводом стал социальный рекламный ролик, в котором снялась Адрианна Курилец.

Как писал сайт KP.RU, на видео стоящая на фоне пшеничного поля украинская актриса с венком на голове озвучивала экстремистские призывы. Была также снята сцена «убийства российского морского пехотинца». При этом актриса улыбалась, когда «перерезала горло» серпом актеру, изображающему военнослужащего РФ.