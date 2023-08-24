Леонардо ДиКаприо застали на прогулке с итальянской моделью Витторией Черетти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актера Леонардо ДиКаприо застали на прогулке с итальянской моделью Витторией Черетти.

Как сообщается, 48-летнего актера и 25-летнюю модель засняли, когда те гуляли по Санта-Барбаре и ели мороженое. Леонардо ДиКаприо был одет в темно-зеленую кепку, а также белую футболку и серые шорты. Виттория Черетти надела черные мини-шорты с белым свитшотом.

Отмечается, что Леонардо ДиКаприо и Витторию Черетти не в первый раз видят вместе, а слухи об их возможном романе впервые появились в мае 2023 года, когда актер и модель были засняты во время прогулки в Каннах. Позже пару увидели на вечеринке, которая была посвящена дню рождения дизайнера Рикардо Тиши.

Ранее сайт KP.RU рассказал о 20 девушках Леонардо ДиКаприо. Как отмечалось, в основном, «в коллекции» голливудского актера длинноногие блондинки, модели и актрисы.