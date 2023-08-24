Роспотребнадзор ввел усиленный контроль за рыбной продукцией из Японии Фото: ТАСС

Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за рыбной продукцией из Японии с 8 июля 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 8 июля 2023 года ведется усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии, загрязненной продукции в РФ не допущено», – сказано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Как отметили в службе, усиленный санитарный контроль был введен после объявленного Японией сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». В ведомстве заверили, что вся продукция из рыбы и морепродукты с повышенным содержанием радионуклидов проходит тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию.

Напомним, японские специалисты начали сброс в океан первой партии очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Согласно данным, воду собираются сбрасывать в одном километре от берега по специально созданному подводному туннелю, а интенсивность сброса будет на уровне 460 тонн в сутки. При этом каждая тонна предварительно будет разбавляться 1,2 тысячи тонн морской воды.