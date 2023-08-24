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НовостиВ мире24 августа 2023 10:44

Слон и жираф сбежали со съемок фильма в Риме

В погоню бросились работники киностудии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Слон и жираф сбежали со съемок фильма в Риме

Слон и жираф сбежали со съемок фильма в Риме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слон и жираф сбежали со съемочной площадки кино в Риме. Бегущих по улице на окраине итальянской столицы животных заметили прохожие. Видео произошедшего публикует La Repubblica.

Как сообщается, фильм снимали в квартале Чинечитта в Риме, где расположено большое количество киностудий. Слон и жираф, которых привезли для съемок, в какой-то момент вырвались на свободу, а в погоню за ними бросились работники.

На данный момент неизвестно, смогли ли работники киностудии отловить беглецов.

Напомним, в прошлом году в Московском зоопарке сурок по кличке Арчи прокопал туннель в другие вольеры, после чего сбежал вместе с пунчаной — южноамериканским грызуном, который жил по соседству с ним. Как сообщалоси, Арчи видели в Доме птиц, куда тот попал через подкоп, а позже он побывал в гостях у больших панд.