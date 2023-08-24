Самокатчик попал в реанимацию после столкновения с пенсионером на Ставрополье

Фото: УГИБДД по СК

В Ставрополе на улице Серова произошла серьезная авария с участием электросамоката. 70-летний водитель «Рено Логан» поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и врезался в электросамокат, которым в этот момент управлял 48-летний мужчина. В бессознательном состоянии его доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, передает издание Newstracker со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

В ведомстве уточнили, что в момент столкновения владелец иномарки был трезв. Злостным нарушителем правил дорожного движения пенсионер не является.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, степень ответственности обоих участников устанавливается, — добавили в УГИБДД по СК.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Кисловодске выписали первый в России штраф за езду на электросамокате в запретной зоне.