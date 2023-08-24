На содержание М-12 в Татарстане и Чувашии «Автодор» даст почти миллиард рублей

На сайте госзакупок появилась информация о тендере от «Автодора» на 985 миллионов рублей. Госкомпания ищет подрядчика, который займется содержанием трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород – Казань». Речь идет об участке дороги на территории Татарстана и Чувашии.

Победитель тендера после подписания договора должен будет, очищать трассу от мусора и снега, не допускать образования ледяных отложений зимой, а также ремонтировать проезжую часть.

Кроме того, подрядчика на подотчетном ему участке трассы обяжут, в том числе, поддерживать в нормативном состоянии ее элементы обустройства, ликвидировать нелегальные съезды с нее и ухаживать за зелеными насаждениями, сообщает Inkazan.

Отметим, что «Автодор» ранее также объявил о тендерах на содержании трех других участков трассы М-12: км 803+812 - км 836+770, км 750+564 - км 766+008 и км 766+008 - км 803+812. На это госкомпания готова выделить более 1,3 миллиарда рублей. Работы по содержанию нужно будет проводить, отталкиваясь от сдачи того или иного участка в эксплуатацию.