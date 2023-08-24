Рейс Сочи - Екатеринбург экстренно сел в Минеральных Водах Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал рейсом Сочи - Екатеринбург, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за ложного сигнала. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

Ранее появилась информация о том, что рейс Сочи – Екатеринбург спустя час полета подал сигнал тревоги над Каспийским морем, запросив экстренную посадку.

«Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях более детальной оценки неисправности. В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации», - приводит РИА Новости заявление агентства, где уточнили, что пострадавших среди пассажиров нет.

Напомним, в начале августа этого года самолет Airbus врезался в телескопический трап в аэропорту Сочи в ходе подготовки к высадке пассажиров. Как сообщалось, лайнер прибыл в Сочи из Нижнего Новгорода.