Движение ВСМ между Москвой и Петербургом планируют открыть в 2028 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 году, тогда же будет открыто движение по ВСМ.

«Мы ориентируемся на завершение строительства и пуск движения поездов на 2028 год», – сообщил журналистам заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов на международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо».

По словам замминистра, строительство магистрали обойдется в 1,7 триллиона рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин 17 августа заявил, что пришло время для реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Также глава государства заялял о перспективах возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а также в сторону Донецка и Луганска. На церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) российский лидер заявил о необходимости и далее развивать эту систему.