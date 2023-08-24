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НовостиОбщество24 августа 2023 11:40

Патриарх Кирилл заявил о возможной канонизации полководца Александра Суворова

С таким предложением к РПЦ обратилось еще в 2022 году Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Патриарх Кирилл заявил о возможной канонизации полководца Александра Суворова

Патриарх Кирилл заявил о возможной канонизации полководца Александра Суворова

Фото: EAST NEWS

Священный Синод может рассмотреть вопрос о канонизации полководца Александра Суворова, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Оглашаю повестку дня. О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», – сказал глава Русской православной церкви на заседании Синода.

Напомним, в 2022 году Министерство обороны России обратилось к патриарху Кириллу с предложением канонизировать генералиссимуса. Тогда РПЦ пообещала собрать материалы и свидетельства о жизни Суворова.

Как рассказывал KP.RU, за три года до своей кончины полководец попал в опалу. Павел Первый отправил его в отставку и сослал в имение Суворовых Кончанское в Нижегородской губернии. Генералиссимусу было запрещено надевать мундир, носить ордена, нельзя было без царского разрешения отъезжать от имения более чем на 10 верст. Причиной опалы стало сопротивление Суворова новым армейским порядкам, которые ввел император по примеру прусской армии.