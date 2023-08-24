Подруга погибшей бортпроводницы в самолете ЧВК "Вагнер": Кристина очень любила жить Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 23 августа в Тверской области упал частный самолет. На борту находилось 10 человек, - руководство ЧВК «Вагнер» и три члена экипажа. Среди мужчин была одна женщина – бортпроводница Кристина Распопова.

Друзья Кристины рассказывают, что в авиацию девушка пришла 12 лет назад. Когда попала на бизнес-линии, радовалась и гордилась. О карьере бортпроводницы Кристина стала мечтать уже перешагнув 25-летний рубеж. Многие к тому моменту в профессии имеют налет в несколько тысяч часов, она же смело начала делать шаги в новой сфере. Жизнелюбие и оптимизм позволили добиться успехов.

- Кристина — это огонь! Смелость и отвага сочетались с добротой и душевностью. Очень любила жизнь, животных и людей, — говорит знакомая погибшей телеканалу «360».

А вот новости о том, что Кристина была беременна, ее знакомая не подтвердила. Равно как и про оставшихся мужей и детей. Известно, что Распопова была в разводе.

Вместе с ней среди экипажа находились командир корабля Алексей Левшин и второй пилот Рустам Каримов. У первого остались жена и двое детей, второго — супруга.

, брак заключили четыре года назад.

Сейчас эксперты занимаются расшифровкой черного ящика, чтобы точно установить причины трагедии.

Тем временем, в морг в Тверской области доставили тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer. Эксперты-криминалисты вскоре займутся экспертизами, которые помогут установить личность погибших, а также, возможно, пролить свет на причину крушения, передает Пятый канал.

Свидетелем падения самолета Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ) в Бологовском районе Тверской области стал один из местных жителей. Он рассказал, что части воздушного судна разбросало в разные стороны в радиусе пяти километров, пишет Life.