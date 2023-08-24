ЦБ Турции повысил учетную ставку с 17,5% до 25% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка (ЦБ) Турции принял решение о повышении ключевой учетной ставки на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%. Об этом сказано в заявлении регулятора, опубликованном в четверг, 24 августа.

Сообщается, что решение Центрального банка Турции было неожиданным для многих участников рынка. Эксперты заявляли о повышение ставки максимум до 20%.

Напомним, это уже третье повышение с июня этого года, когда ставка была 8,5%. Тогда совет регулятора объявил о начале ужесточения денежно-кредитной политики. Как заявили в Центробанке Турции, делается это для того, чтобы как можно скорее добиться дефляции, а также закрепить инфляционные ожидания.

По данным национального института статистики Турции, годовая инфляция в республики в ноябре прошлого года замедлилась впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51%.