Гагин: ВСУ не смогли "подарить" Зеленскому Работино ко дню независимости Фото: Александр КОЦ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска успешно отбили все атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, не дав украинским военным сделать “подарок” Владимиру Зеленскому ко Дню независимости Украины.

“Если говорить конкретно о Работино, то Вооруженные силы Украины, их руководство, хотело преподнести своему президенту Работино как "подарок" на День независимости либо на День национального флага <...> Поэтому "подарка" не получилось”, — заявил Гагин в эфире телеканала “Россия 1”.

Также он уточнил, что по всей линии соприкосновения обстановка остается напряженной, артиллерия врага не прекращает обстрелы российских позиций. Гагин считает, что это и есть “попытки отработать этот праздник”.

При этом, по его мнению, украинские войска уже серьезно истощены боями и не могут удерживать свои позиции, и даже возможная дополнительная мобилизация на Украине не поможет киевскому режиму.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал о тяжелых боях на Запорожском направлении, в ходе которых ВСУ теряют большое количество техники и военных, однако так и не могут добиться успеха.