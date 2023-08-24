Трихолог Жовтан: сбой в работе сальных желез может привести к воспалению фолликул Фото: Мария ЛЕНЦ

Трихолог Наталия Жовтан рассказала о причинах появлении перхоти. По-другому этот недуг называют себорейным дерматитом. С ним знакомы многие.

Перхоть доставляет не только эстетический дискомфорт, но и зуд кожи. Шелушение на коже может находиться в разных местах, не только в области головы. Нарушение целостности кожного покрова встречается в зоне линии роста волос на лбу, висках, на затылке и даже в ушных проходах.

Чаще всего страдают от появления перхоти подростки, потому что в этом возрасте начинается активная работа сальных желез. Волос быстро становится жирным и требует частого мытья.

- Условно патогенная микрофлора кожи головы в благоприятных условиях начинает активно размножаться, создавая воспалительный процесс в устьях сально-волосяного фолликула, - объяснила Жовтан NEWS.ru.

Кстати, заболевание может протекать волнообразно. Порой оно способно вызывать облысение, а порой почти не давать знать о себе.