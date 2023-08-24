Лавров исключил вхождение ФРГ и Японии в состав постоянных членов Совбеза ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О присоединении Германии и Японии к постоянному членству в Совете безопасности Организации объединенных наций не может быть речи, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В смысловом плане не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость», – заявил он журналистам.

Как отметил дипломат, более трети сегодняшнего состава Совбеза ООН представляют страны так называемого «Золотого миллиарда», тогда как «остальные восемь миллиардов недопредставлены».

Напомним, Лавров ранее высказал мнение, что интересы стран Африки должны быть обеспечены в Совете безопасности ООН. Глава МИД РФ отметил, что Россия последовательно выступает за упрочение позиций Африки в многополярном устройстве мира.