В Калуге автомобиль въехал в остановку, пострадали десять человек

Место происшествия оцеплено, скорая увезла получивших травмы потерпевших

В Калуге водитель автомобиля Toyota Corolla въехал в остановочный павильон с людьми, сбив стоящих там людей.

Как передает «КП – Калуга», в результате происшествия пострадали десять человек, среди них двое детей. На место инцидента прибыл исполняющий обязанности прокурора Калуги Станислав Нагаев.

В свою очередь в Telegram-канале Управления МВД по Калужской области сообщается, что водитель, находившийся за рулем Toyota, лишен права управления автомобилем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в конце июля на улице Кировоградской на юге Москвы Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. Находившаяся там женщина пострадала, ее госпитализировали.