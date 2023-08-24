Представитель ЕС Стано: Евросоюз принял к сведению информацию о расширении БРИКС

Представитель ЕС Стано: союз принял к сведению информацию о расширении БРИКС Фото: REUTERS

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС принял к сведению информацию о расширении блока БРИКС и продолжит сотрудничество с отдельными странами объединения.

“Как вы знаете, ЕС не является членом БРИКС. Это заявление о расширении группы является исключительно решением ее членов. Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам.” — заявил Стано на пресс-конференции для журналистов.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходил саммит БРИКС, на котором страны объединения договорились о принципах расширения, а также пригласили официально вступить в союз ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что в период своего председательства в объединении в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений прошедшего саммита, в том числе по вопросам расширения союза.