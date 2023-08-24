Моравецкий: После возможной гибели Пригожина «Вагнер» станет опаснее для Польши

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина группа «Вагнер» будет представлять еще большую опасность для Польши, считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Группа «Вагнера» еще сильнее, чем раньше, или как минимум в такой же степени будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», – заявил он журналистам.

Политик не стал отвечать на вопрос, случайна или нет возможная смерть Пригожина в авиакатастрофе.

Напомним, частный бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. Как заявили в МЧС России, на борту было десять человек, среди которых три члена экипажа. Все они погибли.

Росавиация позже заявила, что на борту разбившегося самолета был Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин, опубликовав также список имен всех пассажиров воздушного судна.