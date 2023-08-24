Лавров: политика Запада вынуждает Россию работать на поле боя, а не дипломатии

Лавров: политика Запада вынуждает РФ работать не на дипломатическом поле, а на поле боя Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стремление Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Кремль работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.

“Они сами говорят: „Мы должны победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение на поле боя“. Значит, будем работать на поле боя, а не на дипломатическом поле”, — отметил Лавров при общении с журналистами.

Министр добавил, что на Западе понимают причины действий России на Украине, однако не могут произнести это вслух. В свою очередь президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите в Йоханнесбурге в очередной раз напомнил, что целью спецоперации является обеспечение безопасности и защита интересов россиян на исконно русских территориях.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что Владимир Путин предпочел бы добиваться целей России иными способами, нежели спецоперацией, однако страны коллективного Запада не оставили иного выбора.

При этом, отметил Песков, Украина является лишь инструментом в комбинированной войне Запада против России, из-за чего переговоры с киевским режимом не имеют смысла.