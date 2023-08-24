Владимир Путин проводит встречу с экипажем танка "Алеша" в Кремле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с экипажем танка “Алеша”, в одиночку остановившем колонну бронетехники ВСУ, за что был удостоен государственных наград.

“Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алёша". Подробности последуют”, — написал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Днем ранее Владимир Путин в ходе выступления на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве напомнил о подвиге российских танкистов и лично наградил экипаж танка "Алеша" золотой звездой Героя России.

Сайт KP.RU рассказывал, как один российский танк принял бой против 8 бронемашин ВСУ в зоне спецоперации и победил, а также как “военная хитрость” российских бойцов позволяет устраивать подобные сюрпризы украинским боевикам. Подвиг экипажа "Алеши" записали российские разведывательные дроны, а Минобороны РФ любезно поделилось видеозаписью успешного боя.