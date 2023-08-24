Пять человек умерли на юге Польши из-за вспышки «болезни легионеров» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юге Польши зафиксирована вспышка легионеллеза, иначе называемого «болезнью легионеров». Известно о пятерых скончавшихся, и ещё 74 инфицированных местных жителях. Очагом инфекции считается город Жешув, сообщили в эфире радиостанции RMF24.

Для противодействия распространению болезни уже собрано заседание кризисного штаба, во главе с министром здравоохранения Польши Катаржины Сойки. Заболевание распространяется бактериями Legionella, и пока что главной версией властей является водопровод - предположительно, именно через него происходит заражение. 28 августа в Жешуве начнут массовую дезинфекцию подземных коммуникаций.

Болезнь лелионеллез выражается в сильной лихорадке, интоксикации, поражении лёгких и центральной нервной системы. Заболевание считается тяжёлым, и названо в честь съезда Американского легиона в Филадельфии, в 1976 году, когда из-за распространения бактерии умерли 34 человека.

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