Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу после разгрома остатков ВСУ Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что после разгрома ВСУ в текущем широкомасштабном наступлении Киева российские войска смогут освободить Одессу.

“Я думаю, что это то направление, в котором все движется. <…> Как только ВСУ спрячутся за Днепром, и россияне поймут, что пора <…>, они пойдут на Одессу”, — заявил разведчик в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По мнению Риттера, если Киев продолжит “упираться” и настаивать на продолжении боевых действий, то Украина полностью потеряет Харьков и выход к Черному морю.

Риттер ранее отмечал, что украинские войска понесли огромные потери в ходе наступления и вскоре будут вынуждены перегруппироваться и отступить за Днепр.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что российской армии под силу дойди до западных границ Украины, если Киев и его союзники продолжат отказываться от мирных переговоров.