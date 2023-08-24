Уголовное дело возбуждено против сбившего людей в Калуге пьяного водителя

Мужчина уже неоднократно нарушал ПДД в прошлом

Пьяный водитель, который на скорости врезался в толпу людей, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке в Калуге, стал фигурантом возбуждённого после ДТП уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в публикации.

Расследование уголовного дела также взяла на контроль региональная прокуратура. Как сообщил «КП-Калуга», водитель уже неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения: разговаривал по телефону за рулём, превышал скорость, отказывался от освидетельствования, а в 2014 году попался за пьяное вождение.

Ранее KP.RU сообщил, что десять человек пострадали в результате наезда пьяного водителя на пешеходов в Калуге. Среди пострадавших числятся двое несовершеннолетних.