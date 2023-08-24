Журналист Хайфон: США должны согласиться на условия России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден пойти на территориальные уступки России, поскольку не сможет победить на поле боя.

“Россия побеждает на поле боя, у нее есть множество возможностей и ресурсов вести военные действия, она не столкнулась с жесткой нехваткой оружия. Она успешно отразила украинское наступление, оно фактически провалено”, — отметил журналист в своем видеоблоге на Youtube.

Также он отметил, что Россия больше не будет доверять западным партнерам Зеленского после того, как они “растоптали” Минские соглашения, поэтому Вашингтону следует согласиться с условиями Москвы.

Ранее кандидат в президенты США от партии Республиканцев Вивек Рамасвами также заявил, что киевскому режиму для завершения конфликта придется пойти на территориальные уступки, и призвал Вашингтон активно способствовать этому.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Украина уже находится на грани коллапса и может развалиться еще до окончания конфликта.