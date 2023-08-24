Гутерриш заявил о продолжении работы по обеспечению экспорта продукции из России Фото: REUTERS

Работа над решением препятствий для осуществления экспорта российского продовольствия и удобрений продолжается. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

— Во-первых, многое было сделано для организации экспорта российского продовольствия и удобрений. По-прежнему есть нерешенные вопросы. Но многие вещи уже сделаны, — подчеркнул генсек ООН.

Он также добавил, что остановка зерновой сделки не помогла его усилиям в этом направлении.

Напомним, что ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на саммите БРИКС заявил, что Москва готова вернуться к реализации зерновой сделки после того, как Запад выполнит все свои обещания, однако на данный момент признаков готовности Запада к этому не наблюдается.