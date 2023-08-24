В Калининграде возбудили уголовное дело о нарушении требований защиты гостайны

ФСБ возбудила уголовное дело о нарушении защиты гостайны против представителя ВПК в Калининграде Фото: Shutterstock

Управление ФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований по защите государственной тайны против главы одного из структурных подразделений завода ВПК.

“УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя структурного подразделения одного из предприятий военно-промышленного комплекса региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК РФ”, — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемый выехал в Республику Армения, скрыв наличие запрета на пересечение государственной границы Российской Федерации из-за особого допуска к сведениям, представляющим гостайну. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно в Кировской области управление ФСБ России пресекло разглашение государственной тайны. Сотрудники ведомства нашли сотрудника одного из предприятий региона, который имел доступ к гостайне, обрабатывал ее и хранил на личном компьютере.