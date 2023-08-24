Врач рассказал, как правильно выбирать зубную пасту Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач стоматолог Светлана Багиева рассказала о том, как правильно выбрать зубную пасту и на что обратить особое внимание при покупке. Зубные пасты надо выбирать не только из-за вкусовых качеств, но и проблем с зубами.

Они могут быть отбеливающие, антикариесные, противовоспалительные, они выполняют разные функции.

Например, бывает высокая чувствительность зубов при контакте с горячим или холодным, тогда потребуется паста, которая подавляет боль. Есть укрепляющие зубные пасты, они рекомендованы людям, склонным к кариесу. А вот отбеливающие пасты надо использовать осторожно (пару раз в неделю), чтобы не повредить эмаль зубов.

Кстати, не надо забывать и про зубную нить. Она избавляет от болезнетворных микробов.

- Возьмите отрезок длиной около 40 см, намотайте его на указательные или средние пальцы обеих рук. Затем аккуратно проведите нитью между зубами движениями сверху вниз. Не надо сильно давить на нить, чтобы не повредить десну. После каждого очищенного промежутка немного сдвигайте нить, чтобы не переносить бактерии, - советовала стоматолог РИАМО.

Ранее телеканал "360" рассказывал, как проверить качество зубной пломбы. Например, посмотреть, как проходит зубная нить между зубами.

А вот отказ от чистки зубов перед сном может привести к образованию кариеса и зубного камня, проблемам с деснами, неприятному запаху изо рта и другим негативным последствиям, пишет Москва 24.