Психолог рассказала о признаках задержки развития ребенка Фото: Shutterstock

Детский психолог Александра Аныкина в беседе с изданием «Газета.Ru» назвала одним из признаком задержки развития ребенка утрату ранее обретенных им навыков.

Эксперт отметила, что только по одному критерию нельзя оценить прогресс, призвав родителей насторожиться, если у ребенка не прибавляется новых слов в словарном запасе, а его игры не становятся сложнее или ничего не меняется на физическом уровне.

«Если есть сомнения или переживания - смело обращайтесь к специалистам, начать можно с педиатра. Ведь спокойные родители - лучший стимул для развития ребенка», - отметила специалист.

Аныкина в беседе с «Пятым каналом» отметила, что наказания, как физические, так и эмоциональные, являются неэффективным методом воспитания, поскольку не приводят к изменению поведения ребенка, предупредив также, что такой способ воспитания разрушает доверие к родителям.

Тем временем, как сообщала «Москва 24», психолог Наталья Наумова заявила, что подготовиться морально к новому учебному году ребенка можно покупкой нового рюкзака и канцелярских принадлежностей.