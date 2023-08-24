Умерла Нэнси Франджионе, актриса оригинального сериала «Моя прекрасная няня» Фото: EAST NEWS

На 71-ом году жизни скончалась американская актриса кино и телевидения Нэнси Франджионе. Американка умерла в родном городе Массачусетсе, причины и обстоятельства её смерти не уточняются, сообщила газета Deadline.

Актриса играла второстепенные и главные роли в небольшом количестве сериалов и фильмов, но больше всего запомнилась телезрителю как Сесиль де Пульиньяк, одну из героинь «Другого мира», на роли которой Франджионе находилась долгие десять лет.

Для российского зрителя американская актриса важна ролью в оригинальном сериале The Nanny, где она сыграла кузину Маршу. Это тот самый сериал, который затем стал основой для культового российского ситкома «Моя прекрасная няня».

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